Wann muss man eine Aktie haben? Wenn schlechte Nachrichten nicht mehr in fallenden Kursen münden. Siehe Conti, siehe Osram. Wir hatten Ihnen am 16.1 Osram schon einmal empfohlen - hier nochmal die Erinnerung. Mit Osram fiel das Damoklesschwert "Gewinnwarnung" über die schon gebeutelte, Aktie. Sechs Prozent tiefer ging es für Osram. In 2018 schien die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...