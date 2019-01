Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DIA: Dialight am 24.1. -5,12%, Volumen 15% normaler Tage , TCG: Thomas Cook Group am 24.1. -3,58%, Volumen 97% normaler Tage , VOD: Vodafone am 24.1. -3,50%, Volumen 152% normaler Tage , NVDA: Nvidia am 24.1. 5,73%, Volumen 110% normaler Tage , SEDG: SolarEdge am 24.1. 5,81%, Volumen 161% normaler Tage , 21P: Aurora Cannabis am 24.1. 6,95%, Volumen 73% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Aurora Cannabis 21P 6.620 6.95% SolarEdge SEDG 40.240 5.81% Nvidia NVDA 157.840 5.73% Vodafone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...