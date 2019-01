Diese Woche meldete BASF einen Erfolg: Das Unternehmen sei als "weltweit führend im Klima- und Wassermanagement ausgezeichnet" worden. Demnach habe man die Bestnote A in der sogenannten "CDP Climate Change A List" erhalten. Es geht da um eine Bewertung der Organisation CDP. Laut BASF berichten pro Jahr mehr als 7.000 Unternehmen "die umweltbezogenen Auswirkungen, Risiken und Chancen auf ihre Geschäftsaktivitäten" an die CDP. Diese fertige eine "unabhängige Bewertung" an. BASF ist laut eigenen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...