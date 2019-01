The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2G9HL9 DZ HYP PF.R.1210 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40NQ3 COBA 19/23 S.921 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AF76 DZ BANK CLN E.9597 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3X04 LB.HESS.THR.CARRARA01U/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XZ8 LB.HESS.THR.CARRARA01T/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US195325DQ52 KOLUMBIEN 19/49 BD00 BON USD N

CA XFRA USU88030BC15 TENET HEALTH 19/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1936915526 EMIS FIN. 19/22 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1939352222 DZ BANK IS.19/22 NK BD00 BON USD N

CA XFRA XS1942618023 NATL AUSTR.B 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1943455185 DE VOLKSBANK 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA S5GN XFRA CA31622P1071 FIDELITY MINERALS EQ00 EQU EUR N

CA JP8A XFRA US48205B1070 JUPAI HLDGS SP.ADR 6 EQ00 EQU EUR N

CA 9RE XFRA US74979W1018 RYB EDUCATION INC. ADR 1 EQ01 EQU EUR N

CA NXEN XFRA US81577F1093 SEELOS THERAPEUT. DL-,001 EQ01 EQU EUR N