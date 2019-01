FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA GB00BD36YT22 ESCHER MARWICK 16/22 MTN 0.003 %

HZBB XFRA DE0006791809 KANAM GRUNDINVEST FDS 1.140 EUR

XFRA CH0200044813 ARYZTA AG 13-UND. FLR 0.000 %

VO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.582 EUR

UUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.229 EUR

SNF XFRA US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI 0.344 EUR

ONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.758 EUR

HPO XFRA US44106M1027 HOSPITALITY PROP. TR. SBI 0.467 EUR

9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 0.455 EUR

BN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.247 EUR

ARZ XFRA US0003611052 AAR CORP. DL 1 0.066 EUR

RTE XFRA DK0010267129 RTX A/S NAM DK 5 0.268 EUR

GOKA XFRA US67623C1099 OFFICE PPTYS INC. TR. SBI 0.485 EUR

4UP XFRA US90290N1090 USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 0.463 EUR

MBQ XFRA DE0005218309 MOBOTIX AG O.N. 0.040 EUR

S7Q XFRA CNE1000001R2 ADVANCED SEMIC.MAN.H YC 1 0.170 EUR

2H3 XFRA ES0105019006 HISPANIA ACTIVOS INM.EO 1 0.449 EUR