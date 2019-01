FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB2FF9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/16 0.002 %

XFRA DE000HSH4WV4 HSH N WM CG 15/20 0.000 %

XFRA DE000HLB4CF2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/17 0.001 %

XFRA DE000HSH31N5 HSH NORDBANK IZ 5 12/20 0.002 %

SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.282 EUR

AI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.150 EUR

XFRA DE000HSH5XK2 HSH NORDBANK FZ P1 16/20 0.000 %

7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.146 EUR

BDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP. 0.022 EUR