Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Grand City Properties von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 23,30 auf 22,80 Euro gesenkt. Wegen des eingetrübten Konjunkturumfelds, sich verschlechternder Finanzierungskonditionen und steigender Risiken an den Aktienmärkten schätze er die europäischen Immobilienwerte zunehmend vorsichtig ein, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine Kursziele für den Sektor um durchschnittlich 9 Prozent reduziert. Bei den Papieren von Grand City biete die zuletzt unterdurchschnittliche Entwicklung nun aber einen attraktiven Einstiegszeitpunkt, begründete er die Kaufempfehlung./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2019-01-24/22:17

ISIN: LU0775917882