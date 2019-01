Für den Biotech-Wert Evotec steigt langsam die Spannung. Denn Ende März legt der Auftragsforscher seine Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vor. Und da erwarten die Anleger eine kräftige Verbesserung. Im Vorfeld könnte hier schon die Charttechnik für gute Stimmung sorgen.

Beim Hamburger Biotech-Unternehmen läuft es derzeit rund. Gerade erst konnte man melden, dass man eine weitere Meilenstein-Zahlung verbuchen konnte. Diese stammt aus einer Forschungsallianz mit dem US-Unternehmen Second Genome und beträgt 2 Millionen Dollar.

Gemeinsam sucht man seit 2015 nach Wirkstoffkandidaten, mit denen eine besondere Art der Fettleber behandelt werden kann, die nicht durch Alkoholeinfluss entsteht. Da nun eine Sicherheits-und Wirksamkeitsstudie der Phase II gestartet ist, konnte Evotec die entsprechende Meilensteinzahlung für sich vereinnahmen.

Allerdings hat sich der Markt in seiner direkten Reaktion auf diese Meldung relativ zurückgehalten. Das dürfte daran liegen, dass die Aktie zuletzt schon gut gelaufen ist.

Und daran, dass die Erwartungen an Evotec nicht zuletzt deswegen inzwischen hoch sind. Die Prognosen für die Geschäftszahlen aus 2018 gehen davon aus, dass Evotec im vergangenen Jahr eine signifikante Umsatzsteigerung um über 40 % auf 362 Millionen Euro geschafft hat. Die spannende Frage ist dabei ist, ob es dem Unternehmen vor dem Hintergrund gelingen kann, hier eine positive Überraschung zu liefern. So war es immerhin in den vergangenen drei Jahren, wo man die Umsatzschätzung um durchschnittlich 4,4 % übertreffen konnte.

Noch mehr Aufmerksamkeit wird die Entwicklung des operativen Ergebnisses genießen. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...