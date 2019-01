Das Wertpapier des jüngsten DAX-Zugangs und Zahlungsdienstleisters Wirecard erreichte Anfang September letzten Jahres ein Verlaufshoch bei 199,00 Euro und schlug anschließend einen Abwärtstrend ein. Dabei fielen die Notierungen bis auf ein Verlaufstief von 124,40 Euro bis Mitte November zurück. Über die folgenden Wochen etablierten Marktteilnehmer eine signifikante Stabilisierungsphase, die bis grob Ende letzten Jahres andauerte. Auf den in diesem Bereich sich abzeichnenden Doppelboden wurde bereits in der Analyse vom 28. Dezember 2018: "Wirecard: In 2019 wieder ein Renner?" hingewiesen. Nur wenig später konnte die Aktie tatsächlich das Widerstandsband um 142,30 Euro sowie die gleitenden Durchschnitte in diesem Bereich dynamisch durchbrechen und für eine fulminante Rallye in den letzten Handelstagen sorgen.

Nun hat das Papier aber seine erste wichtige Zielmarke bei 167,10 Euro erreicht, die sich außerdem aus dem 161,8 % Fibonacci-Extension-Levels errechnen ließ. Investierte Anleger sollten nun dringendst ihre Long-Positionen mit einem Stop um 161,20 Euro absichern, oder aber den Herdentrieb folgen und Gewinne mitnehmen. Denn genau das ...

