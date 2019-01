der Deutsche Aktienindex baut weiter an seinem Fundament rund um die Unterstützung von 11.050 Punkten. Aber noch will sich bei höheren Kursen, die der Markt am Vormittag erreichte, keiner so recht engagieren, weshalb die Gewinne am Nachmittag auch wieder abbröckelten. Für mehr fehlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...