Bei Nordex stand der Nachrichtenticker zuletzt nicht still. Begleitet von den einigen neuen Aufträgen konnte sich die Aktie des Windkraftanlagenbauers von ihren Tiefstständen lösen. Mittlerweile hat sich der Kurs bis an den markaten horizontalen Widerstandsbereich bei 9,50 Euro vorgebarbeitet. Kann die Aktie diese Hürde überspringen, wäre der Weg in Richtung 11,50 Euro geebnet. Es wird spannend!

