Der britische Vodafone-Konzern sieht sich nach einem überraschend guten Weihnachtsquartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebitda) wie geplant um drei Prozent wachsen, teilte der Telekomriese am Freitag in London mit. Für den kommenden Mobilfunkstandard 5G will Vodafone nun seine Kooperation mit seinem Rivalen Telefonica (02) in Großbritannien ausbauen. Zugleich prüft die Gesellschaft, wie sie ihre Mobilfunkmasten in dem Land zu Geld machen kann.

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Dezember erzielte Vodafone wegen des Verkaufs seines Geschäfts in Katar, veränderter Bilanzierungsregeln und ungünstiger Währungskurse weniger Umsatz als ein Jahr zuvor. Die Erlöse gingen um knapp sieben Prozent auf 11,0 Milliarden Euro zurück. Der Serviceumsatz legte organisch jedoch überraschend um 0,1 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro zu. Vom Konzern befragte Analysten hatten hier einen Rückgang erwartet. Vodafone rechnet bei dieser Entwicklung Währungsschwankungen sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen heraus./stw/jha/

