Der Immobilienboom sorgt für Bestmarken in der Baubranche. Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe stieg im vergangenen November im Vergleich zum Vorjahresmonat einschließlich Preiserhöhungen um 13,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das war der höchste Ordereingang in einem November seit 25 Jahren (1994: 6,4 Milliarden Euro).

In den ersten elf Monaten verbuchte die Branche ein Plus von 10,0 Prozent auf 72,3 Milliarden Euro. Damit wurde im Zeitraum Januar bis November 2018 bereits der Wert des gesamten Vorjahres erreicht.

Bereinigt um Arbeitstage und die Preisentwicklung gingen im November 7,4 Prozent mehr Aufträge bei den Betrieben mit mehr als 20 Mitarbeitern ein. Das Bauhauptgewerbe profitiert schon länger von der starken Nachfrage nach Wohnungen./mar/DP/mis

