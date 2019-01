Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Henkel von 103 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Aufgrund der vom Konsumgüterkonzern angekündigten Investitionssteigerungen habe er seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) der Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein besseres Anlagevotum könne er erst vergeben, wenn Henkel die Wirksamkeit der Maßnahmen bewiesen habe./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 17:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-01-25/08:53

ISIN: DE0006048432