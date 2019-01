Der deutsche Leitindex setzte seine Berg- und Talfahrt auch am gestrigen Donnerstag fort. Im Tief rutschten die Blue Chips dabei auf 11.033 Punkte zurück, im Top ging es bis auf 11.149 Zähler hinauf. Am Ende reichte es für ein Plus von 0,53%, womit der DAX zwar etwas Boden gutmachen konnte, der Befreiungsschlag bzw. neue technische Impulse aber ausblieben.

