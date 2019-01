Nachdem bereits am 09. Januar 2019: "Wirecard Analyse: Börsenstar mit Befreiungsversuch" auf einen Doppelboden im Bereich von 124,40 Euro hingewiesen wurde, setzt sich das Wertpapier von Wirecard tatsächlich gen Norden in Bewegung und erreicht praktisch sein erstes Zwischenziel bei 167,10 Euro im gestrigen Handel. Da dieser Zielbereich zeitgleich mit dem 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement zusammenfällt und dadurch eine potenzielle Trendwendestelle darstellt, sollten investierte Anleger ihre Long-Positionen nun sehr viel enger absichern, oder zumindest über Gewinnmitnahmen nachdenken. Dann schon bald dürften Investoren aufgrund der bevorstehenden Widerstände ohnehin einen Teil ihrer Positionen auflösen und für einen regelkonformen Pullback sorgen. Dieser bietet allerdings auch wieder neue Handelsgelegenheiten, der für den Aufbau von frischen Positionen herangezogen werden kann. Zeitweise müssen jedoch Kursabgaben in Kauf genommen werden, nachdem die Akte in den vergangenen 6 Tagen gut 21 Prozent an Wert zugewonnen hat ...

