Frankfurt (www.fondscheck.de) - An den Rentenmärkten der Schwellenländer (Emerging Markets, EM) war im Dezember eine Erholungsbewegung zu beobachten, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniWirtschaftsAspirant A (ISIN LU0252123129/ WKN A0JLXV).Die auf US-Dollar und Euro lautenden Hartwährungsanleihen hätten auf Gesamtmarktebene hinzugewinnen können. Der entsprechende Index (JP Morgan EMBI Global Div.-Index) sei mit einem Plus von 1,4 Prozent aus dem letzten Handelsmonat gegangen. Letztlich hätten EM-Anleihen vom Renditerückgang in den USA profitieren können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...