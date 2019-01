Der Datenschutz ist uns superwichtig, da wir die Kontrolle über das, was wir anderen preisgeben, behalten möchten. Dies gilt insbesondere im world wide web und auf den darin beheimateten Plattformen.



Facebook steht hier stellvertretend für eine Branche - als das weltweit größte soziale Netzwerk. Wenn Vertrauen in die Datensicherheit verspielt wird, wenden sich die User ab und auch die Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg können enorm sein. 119 Milliarden Dollar des Facebook-Börsenwerts wurden 2018 an nur einem Tag pulverisiert - danach noch einige Milliarden mehr. Allerdings könnte die Trendwende an der Börse gelingen. Stichworte wie Jugend, Werbung, Instagram und den 30. Januar ordnen unsere X-perten im heutigen Video ein.