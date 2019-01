Jefferies hat 1&1 Drillisch nach dem Beschluss der Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe monierte in einer am Freitag vorliegenden Studie die knappen Informationen. Dafür gebe es jede Menge möglicher Szenarien. Darunter befänden sich auch solche, die für Investoren problematisch wären. Er glaubt jedoch, dass die überzeugende Erfolgsbilanz des Mobilfunkbetreibers die Bedenken verringern dürfte./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 10:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 10:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-01-25/09:15

ISIN: DE0005545503