Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag leicht gesunken. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,08 Prozent auf 165,30 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,18 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gab es am Morgen wenig Bewegung.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung am deutschen Rentenmarkt nach deutlichen Kursgewinnen vom Vortag. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sind die Sorgen um die Weltkonjunktur am Anleihemarkt unverändert groß. Am Vortag hatte EZB-Präsident Mario Draghi auf Abwärtsrisiken für die Konjunktur im Währungsraum verwiesen, wie zum Beispiel die Entwicklung beim Brexit, eine schwächere Konjunktur in China oder Probleme in der deutschen Autoindustrie.

Am deutschen Rentenmarkt warten Anleger auf neue Daten zur Stimmung in den deutschen Unternehmen. Am Vormittag steht das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Am Markt wird mit dem fünften Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge gerechnet und damit mit neuen Hinweisen auf eine Fortsetzung der Konjunkturflaute./jkr/bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0061 2019-01-25/09:25