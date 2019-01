Borussia Dortmund: Ein schmaler Grat

Zuletzt setzte die BVB-Aktie (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) trotz des turbulenten Börsenumfeldes zu einem beeindruckenden Anstieg an. Weitere sportliche Erfolge könnten für eine Fortsetzung des Höhenflugs des SDAX-Papiers sorgen. Allerdings gilt der Blick in die gar nicht so weit zurückliegende Vergangenheit als Warnung.

Drei Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga sicherte sich Borussia Dortmund den Herbstmeistertitel. Jedes Mal, wenn der BVB nach Abschluss der Hinrunde die Tabelle anführte, sicherte sich der Verein am Saisonende auch die Meisterschaft. Auch in der laufenden Saison 2018/19 stand Borussia Dortmund nach 17 Spieltagen ganz oben. Eine weitere Meisterschaft dürfte nicht nur bei Fans und den Verantwortlichen im Verein für großen Jubel sorgen, sondern auch an der Börse.

Wenn Anleger hierzulande daran denken, sich mithilfe von Aktien am Erfolg von Unternehmen zu beteiligen, denken sie nicht in erster Linie an Beteiligungen an Fußballvereinen. Vereine wie der englische Spitzenclub Manchester United oder der italienische Erfolgsverein Juventus Turin beweisen jedoch, dass dies ein Fehler sein kann. Auch in Deutschland gibt es mit Borussia Dortmund einen Fußballverein, der zeigt, dass Fußballvereine an der Börse eine gute Figur machen können. Allerdings ist die Auswahl für Interessierte auch nicht besonders groß. Borussia Dortmund ist immer noch der einzige börsennotierte Fußballverein Deutschlands. Zudem war die rund achtzehnjährige Börsengeschichte des BVB auch von einigen Tiefen gekennzeichnet. Zeitweise stand der Verein vor der Pleite.

