NEW YORK (Dow Jones)--Embraer hat für den 26. Februar eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, auf der die Aktionäre über die geplanten Joint Ventures mit Boeing abstimmen sollen, teilte der brasilianische Flugzeughersteller mit.

Bei dem einen Joint Venture soll Boeing 80 Prozent an Embraers zivilem Flugzeug- und Servicegeschäft erwerben, Embraer wird die restlichen 20 Prozent halten.

Beide Unternehmen haben sich auch auf die Bedingungen für ein weiteres Joint Venture geeinigt, das neue Märkte für das Embraer KC-390 Militärflugzeug entwickeln soll. An diesem Gemeinschaftsunternehmen soll Embraer 51 Prozent halten, Boeing 49 Prozent.

Das außerordentliche Aktionärstreffen soll am 26. Februar in Embraers Unternehmenszentrale in Sao Jose dos Campos stattfinden.

January 25, 2019

