Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Verschnaufpause im bisherigen Wochenverlauf des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hält an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Ablesen könnten Anleger diese Entwicklung an der Tatsache, dass die bisherigen vier Tageskerzen der laufenden Woche allesamt innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Freitag verblieben seien. ...

