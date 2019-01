Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vodafone angesichts der bevorstehenden Auktion von 5G-Lizenzen von 235 auf 225 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Mit dem Einstieg von 1&1 Drillisch in das Bieterverfahren für die neuen Mobilfunklizenzen dürfte die Auktion für die Teilnehmer teurer werden, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er unterstellte daher den drei anderen Bietern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica eine höhere Verschuldungsquote (Leverage) nach dem Dazustoßen von 1&1 Drillisch./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-01-25/09:47

ISIN: GB00BH4HKS39