F: Ich bin Anfänger und höre immer wieder von der "Quartalssaison", wenn ich die Finanznachrichten sehe. Was bedeutet das und warum sollte mich das kümmern? Börsennotierte Unternehmen in den USA sind verpflichtet, ihre Ergebnisse vierteljährlich an die Investoren zu melden. Am Ende eines Quartals präsentieren die Unternehmen diese in der Regel der Öffentlichkeit - ein Ereignis, das als Quartalsbericht bekannt ist. Praktisch jeden Tag, an dem der Markt geöffnet ist, melden irgendwelche Unternehmen ...

