FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich Anfang 2019 deutlicher als erwartet eingetrübt, was vor allem an pessimistischeren Geschäftserwartungen lag. Der vom Münchener Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank im Januar auf 99,1 (Dezember: 101,0) Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Dezember 2014. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf nur 100,6 Punkte prognostiziert.

Der Index der Lagebeurteilung ging auf 104,3 (104,9) Punkte zurück und der Index der Geschäftserwartungen auf 94,2 (97,3) Punkte. Das ist der schwächste Erwartungswert seit November 2012. Volkswirte hatten Indexstände von 104,3 und 97,0 Punkten prognostiziert. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem Abschwung", kommentierte das Ifo-Institut die Daten.

January 25, 2019 04:08 ET (09:08 GMT)

