Der Trading-Tipp des Tages ist heute Ericsson. Der schwedische Netzausrüster hat Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Man hat einen Verlust in Höhe von 1,9 Milliarden Kronen vermelden müssen.



Damit lag Ericsson aber über den Erwartungen der Analysten. Diese hatten einen Fehlbetrag von drei Milliarden Kronen erwartet. Im Vorjahr verbuchte Ericsson noch einen Verlust in Höhe 19,3 Milliarden Kronen. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.