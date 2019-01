Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für United Internet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit dem möglichen Einstieg der United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch in das deutsche Mobilfunkgeschäft als Netzbetreiber verschärfe sich die Wettbewerbslage für alle Anbieter, schrieb Analyst Guy Peddy in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Am negativsten dürfte sich das auf Telefonica Deutschland auswirken. Er bekräftigte seine insgesamt vorsichtige Haltung zum deutschen Telekomsektor./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 05:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-01-25/10:49

ISIN: DE0005089031