FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen Bank GmbH hat vier Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 2,5 Milliarden Euro platziert. Die Transaktion war knapp vierfach überzeichnet, wie Volkswagen mitteilte. Das ursprünglich anvisierte Volumen von 2 Milliarden Euro sei deswegen auf 2,5 Milliarden Euro erhöht werden, ohne dass VW Preiszugeständnisse habe machen müssen.

"Mit insgesamt vier Anleihen in einem breiten Laufzeitspektrum und unter Einbeziehung einer variabel verzinsten Tranche haben wir großes Interesse und eine hohe Nachfrage bei Investoren erzeugt", so Bernd Bode, Leiter Group Treasury und Investor Relations der Volkswagen Bank GmbH. Die Anleihen seien überwiegend in Europa gezeichnet worden.

Die erste Tranche über 300 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 3,5 Jahren und einen Kupon von 1,47 Prozent über dem 3-Monats-Euribor. Die zweite Tranche über 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von ebenfalls 3,5 Jahren wird mit 1,250 Prozent verzinst, die dritte über 850 Millionen Euro, die in fünf Jahren fällig wird, ist mit einem Kupon von 1,875 Prozent versehen. Die vierte mit einem Volumen von ebenfalls 850 Millionen Euro und einer Laufzeit von 8,5 Jahren wird mit 2,500 Prozent verzinst.

Die Anleihen wurden von einem Bankenkonsortium bestehend aus BayernLB, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Santander CIB und SMBC Nikko vermarktet, wie es weiter heißt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2019 04:32 ET (09:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.