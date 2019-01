Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

das Aktienjahr 2018 war sowohl für Anleger als auch für Trader ein Jahr zum vergessen. Buy&Hold-Anleger mussten insbesondere in Europa deutliche Einbußen hinnehmen und für Trader fehlte es bei dem vielen Hin und Her ganz einfach an klaren Trends. Aber:

Der Jahresbeginn 2019 macht Mut für die kommenden Monate. Denn nach dem katastrophalen Dezember sind die Börsen im Januar wiedererstarkt und stehen jetzt unmittelbar davor, ihre Umkehrformation zu beenden, was dann den Startschuss für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...