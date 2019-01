Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der UniGlobal Dividende Fonds (ISIN LU1570401114/ WKN A2DMRE) ist ein weltweit investierender Aktienfonds, der seine Mittel in ausgesuchte dividendenstarke Unternehmen investiert, so die Experten von Union Investment.Im vergangenen schwierigen Kapitalmarktjahr habe sich die gezielte Einzeltitelauswahl nachweislich ausgezahlt. Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liege derzeit auf den USA, was vor allem daran liege, dass die dort ansässigen Unternehmen das größte Wachstumspotenzial aufweisen würden. Gegenüber Werten aus Europa, insbesondere jenen aus dem Vereinigten Königreich, seien die Experten von Union Investment aufgrund politischer Risiken (Brexit, Europawahl, Haushalt in Italien) ebenso zurückhaltend gestimmt wie gegenüber Titeln aus Japan. ...

