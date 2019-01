München (ots) -



Die Branche ist klein: Kai Blasberg und Thomas Koch kennen sich schon lange vom Hörensagen und von kurzen Begegnungen. Doch seitdem die beiden gemeinsam mit ihren Hunden Gassi gingen, verbindet sie eine wunderbare Freundschaft. Da wundert es nicht, dass Kai Blasbergs Hündin Elsenkind inzwischen schon mit Thomas Kochs vierbeinigen Gefährten Sir Mortimer verlobt ist - zumindest mehr oder weniger.



Thomas Koch, "Mr. Media", Agenturgründer und der Ritter und Retter treffsicherer Mediaplanung und Kai Blasberg, Geschäftsführer von TELE 5 und in aller Munde bekannt als "enfant terrible" der Medienmacher - seit Jahrzehnten gehen sie den steinigen Weg der Querdenker zum Erfolg - von nun an auch regelmäßig mit vereinten Kräften in ihrem eigenen Podcast mit dem klangvollen Namen "Zwei Herren mit Hund"!



"Zwei Herren mit Hund" ist der Podcast mitten aus den Herzen zweier Ikonen ihrer Zunft. Ein Podcast, der mit viel Liebe und jeder Menge Haltung für die Medien- und Werbebranche brennt, aber auch für das wunderbare Leben und die ganze Welt. Präsentiert wird die neue Podcast-Reihe von dem Branchenmagazin W&V.



Ab sofort wird es alle drei Wochen eine neue Folge geben in der Mr. & Mr. Media im unterhaltsam-bodenständigen und selbstironischen Austausch miteinander die Welt der Werbung für ihre Hörer umdenken - mit charmanten Anekdoten, Analogien und spannenden Analysen aus dem Erfahrungsschatz ihres eigenen Lebens als Teil einer großen und bunten Medienwelt.



Ab sofort zu hören auf SoundCloud: www.soundcloud.com/werbenundverkaufen/sets/zwei-herren-mit-hund Und ab dem 27. Januar auf www.tele5.de/podcast



P.S. Die eigentlichen Protagonisten von "Zwei Herren mit Hund" - English Springer-Hündin Elsenkind und Basset-Rüde Sir Mortimer sind jedoch die wirklich wahren Social Media Stars unserer Herzen! Mit eigenem Instagram-Account und auf Twitter.



Elsenkind: www.instagram.com/springer_ella_rebella/ Sir Mortimer: www.twitter.com/BassetMortimer



