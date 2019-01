- Deutschland könnte die Zahl der Windenergieauktionen erhöhen- DE30 bricht über die Abwärtstrendlinie- Deutsche Bank könnte durch November-Razzien Umsatzeinbruch im "dreistelligen Millionenbetrag" erleidenDie Aktienmärkte in Europa starteten den letzten Handelstag der Woche deutlich höher, was mit einem schwächeren Euro zusammenhängen könnte. Speziell die Aktienwerte in Deutschland konnten am Morgen kräftig zulegen. Die Einzeltitel aus Großbritannien liegen bisher noch nicht so weit vorne, jedoch waren auch hier erste positive Bewegungen zu erkennen. Minengesellschaften und IT-Unternehmen sind die Top-Performer, Immobiliengesellschaften konnten heute bisher noch nicht an Wert gewinnen. Bereits gestern haben wir darüber berichtet, dass sich der DE30 am oberen Ende der Range befindet und ein möglicher Bruch ...

