BERLIN (Dow Jones)--Der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen für die Europawahlen, Manfred Weber (CSU), hat von der EU-Kommission gefordert, die Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom zu genehmigen. "Ich bitte, dass die EU-Kommission hier ihre Skepsis aufgibt", sagte Weber bei einem Besuch der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin.

Europa brauche internationale Champions wie den Flugzeugbauer Airbus, um mit der harten chinesischen Konkurrenz mithalten zu können. "Europa muss da Stärke entwickeln, Größe entwickeln", betonte der Christdemokrat. Er will, dass die Wettbewerbshüter in Zukunft nicht mehr nur den europäischen Markt in den Blick nehmen bei der Kontrolle von Zusammenschlüssen, sondern die weltweite Perspektive.

Siemens und Alstom reagierten auf den Widerstand von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager mit weiteren Zugeständnissen. Bei den Münchnern ist der Frust über die Politikerin groß. "Wer Europa liebt, der sollte sich nicht in rückwärts gerichteten Formeln verlieren", schrieb Siemens-Chef Joe Kaeser am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Frankreich hatte den Druck auf die dänische Kommissarin ebenfalls erhöht. Finanzminister Bruno Le Maire sieht mittlerweile alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. "Es gibt keine Rechtfertigung mehr für eine Ablehnung der Fusion durch die Europäische Kommission", betonte er jüngst.

Durch die Hochzeit der beiden Betriebe entstünde der größte Bahnkonzern des Kontinents. Vestager hat bis 18. Februar Zeit, über den Fall zu entscheiden.

January 29, 2019

