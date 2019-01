Die Hoffnung auf einen Brexit-Deal und gute Vorgaben aus Asien treiben den Dax an. Er nimmt die nächste runde Marke bei 11.200 Punkten. Auf Wochensicht ist der Gewinn allerdings marginal. Das ifo Geschäftsklimastürzt ab. Die Unternehmer in Deutschland sehen die Zukunft zunehmend schlechter. Die ifo Erwartungen liegen mit 94,2 Punkten erheblich unter dem prognostizierten Wert von 97,1. Die Beurteilung der Lage ist dagegen so wie erwartet In Summe liegt der Geschäftsklimaindex bei 99,1 Punkten. Erwartet waren 100,7 Punkte. Die Topthemen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: +++Intel enttäuscht mit Ausblick+++BASF setzt auf Elektrobatterien+++Starbucks deutlich besser Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß