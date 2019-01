Die Deutsche Bank hat United Internet nach dem Entschluss der Mobilfunktochter 1&1 Drillisch zur Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die künftige Intention von United Internet sei nun zwar klar, das Ergebnis aber nicht in Stein gemeißelt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die dafür notwendigen Schritte deuteten auf eine kapitalintensivere Zukunft hin./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 17:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-01-25/11:52

ISIN: DE0005089031