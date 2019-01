Berlin (ots) -



Die Jury der zweiten Startup-Days haben auf der Internationalen Grünen Woche Berlin ihre Entscheidung gefällt: Auf den ersten Platz hat sie Spoontainable (https://www.startnext.com/spoontainable) gewählt. Die Gründerinnen haben nachhaltige und essbare Eislöffel aus Kakaofasern entwickelt. Sie werden Plastiklöffel ersetzen und Müll reduzieren, sagt Amelie Vermeer. Auf den zweiten Platz brachte es Hans Brainfood (https://hans-brainfood.de), ein Riegel, der ausschließlich aus geschälten Hanfsamen und Honig besteht. Der Snack unterstütze vor allem die mentale Fitness, so Gründer Matthias Coufal. Der Riegel enthält Omega-3-und-6-Fettsäuren, B-Vitamine, Eisen, Magnesium und essenzielle Aminosäuren. Der dritte Preis geht an De Caña Panela Naturzucker (https://www.de-cana.com/). Das Zuckerrohr ist 100 Prozent biologisch, wird im Hochland Kolumbiens angebaut und unraffiniert verkauft, so dass die Vitamine und Mineralien erhalten bleiben, sagt Gründerin Anna Elisabeth Segovia, Tochter kolumbianischer Eltern.



Bereits zum zweiten Mal konzentriert sich die Internationale Grüne Woche Berlin während der Startup-Days auf Gründer im Lebensmittelmarkt. Ziel ist, die Gründer mit traditionellen Stakeholdern aus dem Lebensmittelhandel und Multiplikatoren zu vernetzen. Dadurch können diese mit Investoren, Projekt- oder Vertriebspartnern in Kontakt treten.



50 Unternehmen hatten sich für die Startup-Days der Grünen Woche beworben, aus denen die Messe Berlin 20 in die Finalrunde nahm. Sie alle präsentierten sich an zwei Tagen im Professional Center mit fünfminütigen Pitches einer sechsköpfigen Jury aus Vertretern des Handels, Experten aus dem Lebensmittelbereich und der Startup-Förderung.



