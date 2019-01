München (ots) - Bereits zum vierten Mal präsentiert Jörg Pilawa unglaubliche Wissensduelle am Samstag, 2. Februar 2019, um 20:15 Uhr im Ersten.



Wer ist klüger als Günther Jauch und seine Quizmaster-Kollegen Armin Assinger aus Österreich und Susanne Kunz aus der Schweiz? Nur wer die drei Quiz-Giganten schlägt, hat die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen! Doch auf dem Weg ins Finale gilt es auch, das gesamte Publikum zu bezwingen und einen von vier prominenten Experten auf deren Wissensgebieten zu schlagen.



Diesmal treten gegen die schlausten Kandidaten an: "Tatort"-Ermittler Harald Krassnitzer zum Thema "Wien", Sängerin Stefanie Hertel als Expertin zum Thema "ABBA", Schauspieler Antoine Monot jr. zum Thema "Heidi" und der ehemalige Bundesminister Dr. Norbert Blüm zum Thema "Konrad Adenauer".



ICH WEISS ALLES! ist eine Produktion von NDR, BR, SRF und ORF in Zusammenarbeit mit I&U TV.



