Was passiert ist Die Aktie von Mastercard (WKN:A0F602) stieg im vergangenen Jahr um 24,6 % laut S&P Global Market Intelligence. Das Unternehmen setzte ein solides Jahr 2017 mit einem noch besseren Jahr 2018 fort, da sich das Umsatzwachstum aufgrund der starken Konsumausgaben auf der ganzen Welt beschleunigte. Daten von YCharts. Was nun? In den ersten drei Quartalen 2018 wuchs der Nicht-GAAP-Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 20 % gegenüber dem Vorjahr. Eine höhere operative Marge und eine ...

