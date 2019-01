Die Deutsche Bank hat Osram nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Schwäche des Lichtspezialisten im ersten Geschäftsquartal sei nicht wirklich ein Schock gewesen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Unternehmensziele für das angelaufene Geschäftsjahr sieht Schupp zwei der drei als "gut unterstützt" an. Vor allem das Ziel für den freien Cashflow erscheine gut machbar./ck/tih

