Evotecs (WKN: 566480) gestrige News nahm die Börse mit gemischten Gefühlen auf. So recht konnten sich die Marktteilnehmer nicht entscheiden und so schloss das Papier des Hamburger Biotechforschungsdienstleisters am Tagesende kaum verändert. Im Verlauf des neuen Jahres wurde bekannt, dass Evotec-Vorstandschef Dr. Werner Lanthaler unter anderem per Optionsgeschäft neue Aktien in Höhe von ca. 1,5 Millionen Euro erwirbt.

All das geschieht im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Bei Wachstumsunternehmen, insbesondere in der forschungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...