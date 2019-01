Die Baader Bank hat das Kursziel für Zalando vor Zahlen zum vierten Quartal von 46 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch wegen wohl steigender Marketingkosten habe er seine Gewinnschätzungen für den Online-Modehändler reduziert, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien blieben aber attraktiv bewertet. Der Unternehmenswandel zum Infrastrukturanbieter für das gesamte Modesegment sei die richtige Strategie./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 10:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-01-25/12:11

ISIN: DE000ZAL1111