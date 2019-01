vPE WertpapierhandelsBank AG: vPE WertpapierhandelsBank AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht DGAP-Ad-hoc: vPE WertpapierhandelsBank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung vPE WertpapierhandelsBank AG: vPE WertpapierhandelsBank AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht 25.01.2019 / 12:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad Hoc Mitteilung 25.01.2019 vPE WertpapierhandelsBank AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht München, 25. Januar 2019. Der Vorstand der vPE WertpapierhandelsBank AG (ISIN DE0006911605) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital von EUR 840.000 soll um bis zu EUR 140.000 auf bis zu EUR 980.000,00 durch Ausgabe von bis zu 140.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie erhöht werden. Die Neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von EUR 7,00 je Aktie ausgegeben und sind vom 01. Januar 2018 an gewinnberechtigt. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis im Bezugsverhältnis von 7:1 (d.h. sieben alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie) angeboten. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos. Ein etwaiger Mehrbezug durch Altaktionäre steht unter Zuteilungsvorbehalt der Gesellschaft. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 30. Januar 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht, die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 31. Januar 2019 beginnen und am 14. Februar 2019 (12.00 Uhr) enden. Aktionären wird empfohlen, vor der Entscheidung über die Ausübung des Bezugsrechts das auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichte Wertpapierinformationsblatt aufmerksam zu lesen. Kontakt vPE WertpapierhandelsBank AG / Herr Lars Ewaldsen Maximiliansplatz 17 80333 München Tel: +49 (0)89 296 491 Fax: +49 (0)89 225 060 Email: le@vpeag.de 25.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: vPE WertpapierhandelsBank AG Maximiliansplatz 17 80333 München Deutschland Telefon: 089/296491 Fax: 089/225060 E-Mail: le@vpeag.de Internet: www.vpeag.com ISIN: DE0006911605 WKN: 691160 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 769547 25.01.2019 CET/CEST ISIN DE0006911605 AXC0116 2019-01-25/12:14