Die Blue Cap AG erwartet für das neue Geschäftsjahr einen weiteren Schub für ihr Geschäftsmodell als Wachstumsbringer im deutschen Mittelstand. Insbesondere die sich weltweit abkühlende Konjunktur, geopolitische Unsicherheiten wie der bevorstehende Brexit und der Handelskonflikt zwischen USA und China werden nach Ansicht von Blue Cap-Vorstand Dr. Hannspeter Schubert kleine und mittlere Unternehmen im Jahr 2019 vor einige Herausforderungen stellen. Hinzu kommen immer schnellere Innovationszyklen und dringend erforderliche Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung, die in der Summe für manches traditionsreiche Unternehmen nur schwer aus eigener Kraft zu bewältigen sind. "Solche Herausforderungen bergen jedoch auch große Chancen, deshalb rechnen wir mit positiven Entwicklungen vor allem in hoch spezialisierten Nischenmärkten", so Dr. Schubert.



Mit einem Mix aus Finanzmitteln und direkter operativer Unterstützung der Tochtergesellschaften will die Blue Cap AG ihre derzeit zehn Beteiligungsunternehmen auch in diesem Jahr bei den laufenden Transformationsprozessen aktiv unterstützen und so weiterentwickeln. So hat die SMB David GmbH, ein Hersteller von Bearbeitungsanlagen für Industrieschäume und Isolier- sowie Dämmstoffe aus Geretsried bei München, derzeit einen Rekord bei den Auftragseingängen zu verzeichnen. Auch das Medizintechnik-Unternehmen em-tec GmbH aus Landsberg, Weltmarktführer im Bereich der medizinischen nicht-invasiven Flussmessung, entwickelt sich über Plan und präsentierte bereits früh im neuen Jahr einen Key Player im Markt für Medizintechnik als neuen Kunden. "Derartige Wachstumsschübe sind immer auch eine Herausforderung für das Management, sei es in punkto Liquidität, Prozessoptimierung, Fachkräftebedarf oder effizienter, IT-basierter Umsetzung", erläutert Dr. Hannspeter Schubert, Vorstand der Blue Cap AG.



Bei Uniplast/Knauer GmbH, einem renommierten Unternehmen im Bereich Lebensmittelverpackungen, konnten die wichtigsten Umstrukturierungsmaßnahmen bis Ende 2018 eingeleitet werden. Dazu gehörten unter anderem die Stilllegung eines kostenintensiven Nebenbetriebs und die Auflösung von Verflechtungen mit dem Altgesellschafter.



Planmäßig entwickelte sich auch das Beteiligungsunternehmen Neschen Coating GmbH, dessen Umsatz nach mehreren schwierigen Jahren in der Zeit vor Blue Cap zuletzt wieder um acht Prozent anstieg. Trotz bestehender Herausforderungen im neuen Geschäftsjahr plant Blue Cap bei Neschen auch im Jahr 2019 mit einem weiteren Umsatzanstieg im Bereich Industriebeschichtungen sowie Investitionen an mehreren Standorten der europaweit tätigen Neschen Gruppe. So soll insbesondere die bereits eingeleitete Digitalisierungsstrategie fortgeführt und die europäischen Filmolux-Gesellschaften über ein einheitliches Produktprogramm sowie eine E-Commerce Plattform synchronisiert werden.



"Unser Geschäftsmodell der Investition in mittelständische produzierende Unternehmen hat sich bewährt und wird von uns bestätigt. Der Fokus bleibt auch in 2019 auf größere Unternehmen mit einem stabilen Kerngeschäft und Wachstumschancen gerichtet. Dort prüfen wir aktuell verschiedene interessante M&A-Projekte. Neben dem Investment in attraktive Unternehmen, engagiert sich die Blue Cap mit eigenem Know-how bei der Lösung von Nachfolgeproblematiken, der erfolgreichen Konzernabspaltung oder bei der Überwindung einer wirtschaftlichen Schieflage", so Vorstand Dr. Hannspeter Schubert.



