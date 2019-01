Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel von 60 auf 58 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern sei zwar ebenfalls Leidtragender eines abgeschwächten Wirtschaftswachstums in China, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bleibt jedoch zuversichtlich für die Nachfrage und sieht Kostensenkungsspielraum./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 04:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-01-25/12:58

ISIN: US4581401001