Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Energiekonzern gehöre zu seinen bevorzugten Werten unter den europäischen Versorgern, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Durch die Synergien aus der Übernahme von Innogy könne der Börsenwert um 10 bis 20 Prozent steigen. Weitere Faktoren wie etwa der hohen Preis, den RWE für Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien zahlt, sehe er die mögliche Gesamtrendite sogar bei 20 bis 40 Prozent./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-01-25/13:16

ISIN: DE000ENAG999