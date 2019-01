Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - MiniTool® Software Limited, ein führender Anbieter von Festplattenmanagement-, Datenrettungs- und Backup-Lösungen, gab die Veröffentlichung von MiniTool Partition Wizard 11 bekannt. Dieser neue Partitionsmanager verfügt über 3 ausgezeichnete neue Funktionen, darunter Datenrettung, Festplatten-Benchmark und Space Analyzer.



Datenrettung



Um dauerhaft gelöschte Dateien wiederherzustellen (https://www.min itool.com/data-recovery/recover-permanently-deleted-files.html), ist eine Datenrettungssoftware die ideale Lösung. Vor diesem Hintergrund hat MiniTool den Partition Wizard 11 um seine leistungsstarke Datenrettungstechnologie erweitert. Diese ist sehr hilfreich, wenn Benutzer verlorene Dateien von beschädigten, formatierten oder unzugänglichen Festplatten wiederherstellen müssen. Benutzer müssen jedoch die Pro-Version erwerben, um diese Funktion freizuschalten.



Festplatten-Benchmark



Seit diesem Update verfügt Partition Wizard 11 über eine Funktion für das Benchmarking von Festplatten, die variable Übertragungsgrößen und Testlängen bietet. Benutzer können damit sowohl sequentielle als auch zufällige Lese-/Schreibgeschwindigkeiten messen. Nach der einfachen Auswahl eines Laufwerks und der anschließenden Einstellung der anfänglichen Benchmarking-Parameter werden dem Anwender Diagramme zum Verständnis der Ergebnisse zur Verfügung gestellt.



Space Analyzer



Der Space Analyzer sticht zwischen zwischen den zahlreichen Funktionen des MiniTool Partition Wizard 11 besonders heraus. Mit Hilfe dieser Funktion kann der belegte Festplattenplatz analysiert werden. Durch die einfache Auswahl einer zu scannenden Partition können Benutzer ihre Festplattennutzung klar nachvollziehen.



Mehrere Verbesserungen und Fehlerbehebungen



MiniTool behebt einige frühere Fehler, die dazu führten, dass die Partitionswiederherstellung auf MBR-Laufwerken mit mehr als 2 TB fehlschlug. Der Partition Wizard 11 verwandelt die Festplatte auf intelligente Weise in eine GPT-Festplatte und führt dann die Partitionswiederherstellung erfolgreich durch.



In früheren Versionen zeigte der Partition Wizard externe dynamische Laufwerke als fehlerhafte Laufwerke an. Die neue Version kann die Informationen solcher Festplatten identifizieren und anzeigen. Die Anzeigeeinstellungen (z. B. Ausblenden/Einblenden der Symbolleiste), die nach dem Neustart der Software verloren gegangen sind, bleiben nun bestehen.



Darüber hinaus ist der MiniTool Partition Wizard 11 benutzerfreundlicher geworden: Während der Partitionswiederherstellung werden vorhandene Partitionen standardmäßig ausgewählt, und Benutzer dürfen die Demo-Version registrieren. Diese Verbesserungen und Fehlerbehebungen haben zur Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses des Partition Wizard 11 beigetragen.



Informationen zu Mini Tool



MiniTool® Software Limited treibt die Innovation bei der Bereitstellung professioneller Lösungen für die Verwaltung von Festplattenpartitionen, Backup & Restore und Datenrettung voran. Nach zehn Jahren Entwicklung wird die MiniTool-Software heute von mehreren zehn Millionen Anwendern weltweit eingesetzt und geschätzt.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.minitool.com https://www.partitionwizard.com



