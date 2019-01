Die Commerzbank hat CTS Eventim mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Analyst Andreas Riemann verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie als Grund auf die deutlichen Kursverlusten der Aktie des Ticketanbieters und Veranstalters seit Mitte 2018. Zudem hätten sich die Ticket-Umsätze im dritten Quartal erholt, was sich auch im vierten Quartal und darüber hinaus fortgesetzt haben sollte. Lobend hob er dabei hervor, dass die Profitabilität von CTS im Bereich Kartenverkauf erstklassig sei./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 09:54 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 17:21 / CET

ISIN DE0005470306

AXC0153 2019-01-25/13:39