Die DZ Bank hat den fairen Wert für 1&1 Drillisch angesichts der beschlossenen Teilnahme an der Auktion für 5G-Frequenzen in Deutschland von 51 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Ergebnis sei völlig offen und Details zu den Plänen des Mobilfunkers nur ansatzweise bekannt, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die davon ausgehenden Unsicherheiten berücksichtige er in seinem Modell mit einem 10-prozentigen Abschlag. Kurzfristig betrachtet sei 1&1 ein spekulatives Investment./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 11:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 11:22 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-01-25/13:42

ISIN: DE0005545503