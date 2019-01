Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Bei den Australian Open (AO) 2019 in Melbourne hatte der chinesische Premium-Spirituosenhersteller Luzhou Laojiao mit seiner Marke "National Cellar 1573" einen starken Auftritt.



Als globaler Partner und Co-Sponsor der AO feierte Luzhou Laojiao zusammen mit Tennisfans aus aller Welt das bevorstehende chinesische Neue Jahr nach dem Mondkalender in der Rod Laver Arena des Melbourne Park, Austrageort der AO.



Am 18. Januar präsentierte Luzhou Laojiao den AO-Champion "National Cellar 1573" sowie Gedenk-Editionen zusammen mit den AO, um allen AO-Spielern und Tennisfans Tribut zu zollen.



Nach Aussage von Wang Hongbo, stellvertretender Geschäftsführer der Luzhou Laojiao Co., Ltd., ist die Kooperation zwischen Luzhou Laojiao und AO Grundlage für ein weiter gefasst Entwicklungsvorhaben.



Die Kooperation sei außerdem ein wichtiger Schritt für die Internationalisierungsstrategie des Unternehmens, das sich international einen Namen machen will. Es ist ein Paradebeispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen chinesischen Marken und internationalen Top-Events und hebt die Marke auf die internationale Bühne.



Die Seidenstraßeninitiative hat für chinesische Unternehmen und nationale chinesische Marken bislang einmalige Chancen der internationalen Expansion geschaffen. Die Spirituosenindustrie, die in der chinesischen Kultur traditionell verankert ist, hat ebenfalls eine Internationalisierungsstrategie entwickelt, um mit ihren Marken die Exportmärkte zu erschließen.



Luzhou Laojiao vertreibt seine Produkte in über 50 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt und ist heute im Ausland eine der beliebtesten chinesischen Spirituosenmarken. Im September 2018 eröffnete das Unternehmen seine nordamerikanische Filiale in den USA, um die Internationalisierung zu beschleunigen.



